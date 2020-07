MASSON, Colette



Au Centre d'hébergement de St-Fabien-de-Panet, le 24 mai 2020, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée madame Colette Masson, fille de feu monsieur Lucien Masson et de feu dame Marie-Berthe Létourneau. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale samedi 18 juillet 2020, jour des funérailles à compter de 12h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Elle était la sœur de: feu Marguerite (feu Lorenzo Picard), feu Claude (Gisèle Fortin), feu Clément (Thérèse Caron), feu Paul-André (feu Angéline Chabot), Henriette, Rollande (Jacques Morissette), Camille (Lucien Caouette), Georges (Sarah Couette). Elle laisse également dans le deuil sa filleule: Pauline Morissette, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier toute l'équipe soignante, pour les bons soins qui lui ont été prodigués, lors de son dernier passage dans ce milieu de fin de vie, au CHSLD de St-Fabien-de-Panet. La direction des funérailles a été confiée à la