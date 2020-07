BLONDEAU, Yvette



À la résidence Les Jardins du Haut Saint-Laurent, le 13 juillet 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Yvette Blondeau, fille de feu dame Bernadette Hamel et de feu monsieur Edmond Blondeau.Elle est allée rejoindre outre ses parents, ses deux sœurs feu Jacqueline et feu Rita et son frère feu Gérard, ainsi que feu ses demi-frères et feu ses demi-sœurs du côté paternel. Elle laisse dans le deuil ses autres parents ainsi que ses proches ami(e)s pour qui elle fut un rayon de soleil. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.Un remerciement au personnel de la résidence Les Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de charité de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.