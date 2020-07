GAGNON, Gisèle Turgeon



Au CISSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 juin 2020, à l'âge de 80 ans et 6 mois est décédée madame Gisèle Turgeon, épouse de feu monsieur Albert Gagnon, fille de feu monsieur Philippe Turgeon et feu madame Laura Asselin. Elle demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille vous accueillera à la résidence funérairede 11 h à 13 h 15.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carina (Martin Blais), Enrico (Lise Labonté), Jovany (Marie-Michèle Dulac Simard), ses petits-enfants: Samuel Blais, Gabrielle Gagnon, Jérémy Arsenault, Juliette, Émile, Rose et Élisabeth Gagnon; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: Paul-André (Cécile Corriveau), feu Lucienne, feu Rose-Anne (feu Maurice Turgeon), Jeannine s.c.q, feu Léo (Lucette Côté), Simone (feu Jean-Paul Ménard), Benoît, Jean-Marie (Pauline Dutil), Joseph (Francis Lavoie), Alexandre (Diane St-Pierre), Henri (Hélène Létourneau), Lucille; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins reçus et les attentions particulières qui ont été prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, (Soins Palliatifs), 143 rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1.