BLAIS, Donatienne Hamel



À son domicile, le 3 juillet 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Donatienne Hamel, épouse de feu monsieur Normand Blais. Elle était la fille de feu Donat Hamel et de feu Mary Cayer. Elle demeurait à Ste-Croix de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Mario Rancourt) et Daniel; son ami feu Martial Desruisseaux; ses frères et sœurs: feu Martial (feu Pauline Pilon), Yolande (Jean-Paul Talbot), Hervé (Gisèle Dumont), Lionel (Rose Garant), Anita (feu Julien Leclerc), feu Berthe-Alice (feu Jean-Roch Leclerc), Aurèle (Henriette Piché), Fernand (Clémence Dion), feu Bernice (Jean-Paul Côté), feu Lisette (Marcel Guimond), Carmen (feu Lionel Auger); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais: Anna-Marie (Jean-Luc Beaudet), Raymond (Laurence Blanchet), André (Ginette Turcotte), Georgie-Anne, Gérard, Damien (Lucie Lauzé), Michèle (Michel Biron), Denise (Denis Blanchet); plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Merci au CLSC de Laurier- Station pour les bons soins prodigués ainsi qu'à la Coopérative de services à domicile de Lotbinière et Présence Lotbinière. La famille recevra les condoléances à la maison funéraireà compter de 9h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec Qc, G1V OB8. Site web : https://www.fondation-iucpq.org/ ou à l'organisme Présence Lotbinière, 1000, route Saint-Joseph, St-Flavien, Qc G0S 2M0. Site web: https://www.presencelotbiniere.com/