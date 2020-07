FRÉCHETTE, Yolande



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 10 juillet 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Yolande Fréchette, épouse de monsieur Claude Pomerleau, fille de feu Paul-Émile Fréchette et de feu Florence Martineau. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Marcel (Jeanne Fréchette), Robert (Martine Dion), Germain, Bertrand (Hélène Lauzé), Normand, Gaétan (Ann Guillemette) et Hélène; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pomerleau: Robert (Huguette Pelletier), Bertrand, Diane (Léandre Lessard), Linda (feu Rock Choinière) et Lyne (Ghislain Goulet); ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements aux docteurs Lavoie, Goulet, Rouen et Sebastianelli de même qu'au personnel soignant: Michel Cadoret, Johanne St-Pierre, Alexandre Paul et Amélie Dubé. La famille vous accueillera, avant la cérémonie, aule samedi 25 juillet de 9h à 11h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc, ou à la Fondation CHU de Québec, https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/.