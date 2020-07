PROTEAU, Nicole Debrenne



Au Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL), le 19 juin 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Nicole Debrenne, épouse de monsieur Raymond Proteau. Née à Reims (France), elle était la fille de feu dame Thérèse Mathgen et de feu monsieur Gilbert Debrenne. Elle demeurait à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Selon ses volontés, elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 11h à 13h15.Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel située sur le boulevard Valcartier. Elle laisse dans le deuil son époux: Raymond Proteau, ses enfants: Frédérick (Isabelle Beaubien), Annick et Valérie (François Laplante); ses petits-enfants: Virginie (Pierre-Luc Poulin), Bianca (Justine Durand) et Mathilde (Félix Lebel); ainsi que ses arrière-petits-enfants: Marianne et Paul; son frère et ses sœurs: feu Gilbert (feu Caroline Galmard), Anne-Marie (Richard Renaud) et Annick; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'UCDG et à l'équipe de soins palliatifs du CHUL pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.