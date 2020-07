DROLET, Jean-Guy



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 28 février 2020, à l'âge de 81 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Drolet, époux de madame Lisette Laroche, fils de feu madame Mélina Rhéaume et de feu monsieur Maxime Drolet. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Benoit et Mylène (Ludovic Noir); ses petits-enfants adorés: Mélissa (Francis), Nicolas (Amélie), Maxyme (Gabrielle), Théo et Mathis; son arrière-petite-fille Chloé; ses frères et ses sœurs: feu Normand, feu Magella, feu Charles-Henri (Louisette), feu Lorraine, Denise, Doris, Louise cnd, Raymonde (Jacques) et Francine (Clément); ses beaux-frères: Adrien (Lorraine) et Jacques (Andrée); ses neveux et ses nièces: Céline, Christine, François, Josée, Julie, Caroline, Stéphanie, Maxime, Eric et Sophie; ainsi que ses cousins, ses cousines et ses amis du bar Le Duck. Merci à ceux qui l'ont entouré de leur amitié, à ceux qui ont pris soin de lui depuis les derniers 18 mois, qui ont pu lui redonner le sourire à certain moment. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœurs et de l'AVC, Téléphone: 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.