TREMBLAY, Reina Coulombe



Au Centre d'hébergement de la Vigi de Saint-Augustin, le 29 juin 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Reina Coulombe, épouse de feu monsieur Cyprien Tremblay. Elle était la fille de feu dame Palmyre Vézina et feu monsieur Armand Coulombe. Elle demeurait à Québec, anciennement de la ville de La Baie.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Rosanne Girard), Lyna, Danielle et Steve (Maryse Malenfant); ses petits-enfants: Mélanie, Andréanne et Maxime Charron (Julie Perreault-Pope); ses arrière-petits-fils: Edouard, Henri, Loïc et Tyson; ses sœurs et frères; belles-sœurs et beaux-frères ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et nombreux ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre d'hébergement de la Vigi de Saint-Augustin, qui était devenu sa deuxième famille, pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du CHSLD Saint-Augustin inc. (VIGI), 4954, rue Clément-Lockwell, St-Augustin-de-Desmaures (QC) G3A 1V5, Tél. : 418 871-1232.