NOLET, Paul (Paulo)



À l'Oasis de St-Damien, le 4 mai 2020, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédé monsieur Paul (Paulo) Nolet, époux de feu dame Laurette Aubin. Il résidait autrefois à Buckland, Bellechasse.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial de Buckland.Il laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Danielle Bélanger), Richard (Lise Jalbert) et Mireille; ses petites-filles adorées: Catherine Nolet (Dominic Vaillancourt), Isabelle Nolet (Frédéric Dion), Émilie Nolet (Patrick Dextraze), Chantal Jalbert-Nolet (Karl Théberge), Josiane Jalbert-Nolet (Jean-Philippe Couture), Marjorie Jalbert-Nolet (Emmanuel Lapierre); ses arrière-petits-enfants : Liam, Noah, Livia, Florence, Arthur, Clara-Ève, Raphaëlle, Elliot, Alexis, Charlotte, Tristan, Juliette et Rosalie. Il laisse également dans le deuil son beau-frère Paul Aubin (Hughette Déry), ainsi que de nombreux neveux et nièces et ami(es). La famille tient à remercier le personnel de la résidence l'Oasis de St-Damien pour leur dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par des dons à Fondation Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2725, chemin Ste-Foy Québec (Québec) G1V 4G5 ou Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Monsieur Nolet a été confié pour crémation à la