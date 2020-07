LAFLAMME, René



À la Maison d'Hélène, le 14 avril 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé, paisiblement entouré des siens, monsieur René Laflamme, époux de madame Francine Blais. Il était le fils de feu monsieur Joseph Laflamme et de feu dame Délia Duval. Il demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille vous accueillera à lade 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Francine, ses enfants: Mélanie (Étienne St-Onge), Michel (Stéphanie Bernier); ses petits trésors qu'il aime tant: Marguerite et Hubert; son frère: Marcel (Thérèse Lamonde), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais: Yves (Odette Beaumont), Aline (feu Lucien Chamberland, Daniel Blais et son fils Francis), Jacinthe (François Marois), Brigitte (Marc Talbot et ses enfants: Amélie et Mathieu), Sonia (Yves Hurens); ses neveux et nièces: Jean-François Laflamme, Sylvain Blais (Nathalie Fontaine), Caroline Blais, Karine Chamberland (Sébastien Morneau), Maud Chamberland (Jérôme Coulombe); ainsi que ses petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement les intervenants du CLSC de Montmagny, le personnel du département de gastroentérologie et du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que Dr Jean-Michel Samson pour les bons soins prodigués. Un merci tout particulier au personnel de la Maison d'Hélène pour leur soutien, leur accompagnement et leur dévouement auprès de René et de notre famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène : 350, Ave St-David, Montmagny (QC), G5V 4P9 ou https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/ ou à la Société Canadienne du cancer, www.cancer.ca La direction a été confiée à la