BOUCHARD, Annette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 16 mars 2020, à l'âge de 79 ans est décédée madame Annette Bouchard. Elle était la fille de feu monsieur Edmond Bouchard et de feu madame Joséphine Langlais. Elle laisse dans le deuil son époux: Réjean Bédard; ses enfants: André (Louise Villeneuve), Marie-Claude (Alain Fournier), Annie (Martin Chamberland), Rémi (Marise Boucher); ses petits-enfants: Andréanne, Jean-Philippe (Myriam), Anne-Sophie (Fabrice), Marc-Antoine, Olivier, Alexandre, Charles-Étienne; sa sœur: Denise (feu Paul Fortier); ses beaux-frères et belles-sœurs: Ghislain (Denise Lapointe), Ghislaine (Paul Fleury), Claude (Rolande Brousseau), Huguette, Denis; ainsi que plusieurs autres parents et amis particulièrement Jacques Letarte. Elle rejoint ses frères et ses sœurs: Marguerite (feu Lucien Couture), Jacqueline (feu Valérien Vallée), Roland (Feu Simone Rood), Armand (Virginie Guay), Gérard (feu Rita Lafond) et Gisèle (feu Jean-Guy Fortier); ainsi que plusieurs autres parents et amis. Tout en respectant les mesures sanitaires et la distanciation sociale, la famille recevra les condoléances en l'église Saint-Sauveurt de 9h à 10h30et de là au cimetière la Souvenance.Elle a été confiée auVos marques de sympathie, à l'image des engagements d'Annette, peuvent se traduire par un don à une cause qui vous tient à cœur. La famille souhaite remercier le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Pour rendre hommage à madame Bouchard, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com