GOUPIL, Alexandre



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le dimanche 29 mars 2020, est décédé à l'âge 81 ans et 11 mois, monsieur Alexandre Goupil, époux de sa bien-aimée madame Gilberte Bolduc. Il était le fils de feu Napoléon Goupil et de feu Alice Couture. Il demeurait à Lévis et était natif de Saint-Léon-de-Standon. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairevendredi de 19h à 22h et samedi de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gilberte Bolduc, sa fille Linda (Henri Mc Caughry), ses fils: Marquis (Guylaine Duchesneau) et Réal (Marilène Brochu); ses petits-enfants: Daisy (Francis), William (Pascale), Maxim (Roxanne), Maggie (Keven) et Mavrick ainsi que son arrière-petite-fille Rose, qu'il aimait tant. Il était le frère de: feu Paul-Émile (Rachelle), feu Alma (feu Robert), feu Lauréat, feu Gilbert (feu Valéda), Freedy, feu Antonio (Thérèse), Gilberte (feu Gérard), feu Roger (feu Jocelyne), feu Jean-Marie (Thérèse), feu Adrien (feu Liliane), feu Gilles (Bernadette), Jeanne-Mance (feu Claude) et Varennes (Sylvie). De la famille Bolduc, il était le beau-frère de: feu Rachelle (feu André Yelle), Gisèle (Rosaire Roy), Michel (Marielle Pouliot) et feu Lucille (feu Clément Paré). Sont aussi affectés par son départ ses nombreux neveux et nièces, parents et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis (Québec) G6V 4G9.