GINGRAS, Lyse

Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 23 mars 2020, à l'âge de 79 ans et 1 mois, est décédée madame Lyse Gingras, épouse de feu monsieur Camille Therrien et conjointe de Yvan Verret, fille de feu madame Léontine Robitaille et de feu monsieur René Gingras. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au Cimetière St Charles. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: René (Annie Collin), Gilles (feu Yvette Dupuis), Louise (Keven Smith), feu Sylvie, Serge (Lydia Lachance); ses petits-enfants: Sabrina (Maxime Lamarre), Marc-Antoine, Clara-Isabelle, Brent (Maximilliana Dier-Smith), Christine, Thomas, Jacob, Alexis, Marianne, Ulysse; ses arrière-petits-enfants: Chloé et Olivier; ses frères et soeurs: Jean-Claude (Monique Demers), Henri-Paul (Denise Savary), feu Gaston, feu Marc André; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Therrien: Raymond (Roselande Tremblay), Lise (Gaston Mercier) Colette (Gaston Gagné), Irène (Albert Malandin), feu André, feu Pierrette (Alex L'Heureux). Elle laisse également dans le deuil, les enfants et les frères et soeurs de son conjoint; de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du Centre d'Hébergement de Charlesbourg pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin,801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec, téléphone : 418 687-6084 courriel : fondation@michel-sarrazin.caSite web : www.michel-sarrazin.ca.