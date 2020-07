GOUDREAU, Francis



À Lévis, le 12 mars 2020, à l'âge de 39 ans, s'en est allé paisiblement Francis Goudreau, fils de Michel Goudreau et de Lise Péloquin. Il laisse dans le deuil, outre son père et sa mère, ses frères: Maxime et Daniel (Amélie Bernard) de même que sa nièce Mathilde qu'il adorait. Il laisse aussi dans le deuil son grand-père Léo Goudreau ainsi que sa grand-mère Noëlla A. Péloquin; ainsi ses oncles et tantes, cousins et cousines des familles Goudreau, Péloquin et Langlois, ainsi que ses nombreux ami(e)s, plus particulièrement ceux et celles qui l'ont accompagné et soutenu. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Villa Ignatia, https://www.villaignatia.com/contactez-nous ou à Diabète Québec, https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/. La famille vous accueillera aule dimanche 19 juillet de 9h à 10h45.