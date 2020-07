LACHANCE, Henriette



À son domicile, le 4 juin 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Henriette Lachance, épouse de feu monsieur Henri Caron. Elle était la fille de feu madame Marie-Jeanne Ferland et de feu monsieur Joseph Lachance. Elle demeurait à St-Tite-des-Caps.L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial de St-Tite-des-Caps. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réal (France Verreault), Monique (Clément Labrecque), Dorisse (Normand Lachance), Linda (Guy Boutin), Sylvie (Christian Pichette); ses petits-enfants: Julie et Jimmy, Keven, Mélanie et Marie-Claude, Cathy, Christel et Stéphanie; ses arrière-petits-enfants: Cédric et Gabrielle, Léa, Marc-Antoine et Claudy-Ann, Britany, Mailly, Kimberly, Kelly, Olivia-Jade et Louis-Alexis; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs: Henri (Jeannine Fortin),((feu Fernand (Suzanne Dubeau) (Donat Simard)), (feu Marguerite (feu Louis-Antoine Morency) (feu Louis Bédard)), (feu Paul-Aimé (Louise Morel) (Antoinette Verreault)(feu Gérard Brochu)), feu Raymond (feu Ghislaine Roberge), Rose-Aimée (Lauréat Verreault), Denise (Émilien St-Hilaire), (Claudette (feu Clément St-Hilaire (André Bradette)), feu Denis, son demi-frère et ses demi-sœurs de la famille Ferland: feu Simone (feu Paul Boudreault), feu Maurice (Aline Ferland), Annette (feu Henri Thomassin); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Caron: feu Joseph (feu Alice Thibeault), feu Marie-Rose (feu Alexandre Racine), feu Paul (feu Marie-Ange Ferland), feu Gérard (Jeanne-D'Arc Huot), feu Arthur (feu Blanche Duclos), Jeanne-D'Arc (feu Marcel Bourget), feu Aurore (feu Wilfrid Desgagnés) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tous les intervenants et intervenantes du CLSC Orléans des soins palliatifs à domicile spécialement Véronique Fortin, Frédérique Chapron, le Dr Alain Lavoie et la Dre Marie-Pier Bédard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11000, Rue Des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0 Pour don en ligne : www.jedonneenligne.org/fondationhsab/ ou à la Société Canadienne du Cancer, 1040 Avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3