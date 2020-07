LABRECQUE

Laurette Montambeault



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, à Québec, le 26 juin 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Laurette Montambeault, épouse de feu monsieur Maurice Labrecque, fille de feu monsieur Donat Montambeault et de feu dame Imelda Letarte. Native de Tingwick, elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine, Josée, Renée et Paule (Francis Guy Lavoie); ses petits-enfants: Jasmine, Marc, Laurence et Claudelle; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: (famille Montambeault): feu Armande (feu Robert Painchaud), feu Léo, feu Joseph, feu Marguerite, feu Simon (feu Pierrette Dumaine), feu Alexandra (feu Adélard Carrier), feu Rock, feu Daniel, feu Irma, feu Sylvia, feu Georgienne, feu Luc, Réal (feu Berthe Martineau), feu Aline; (famille Labrecque): feu Irène (feu Gustave Côté), feu Adrien (feu Rita Lépine), feu Claire (feu Georges Belleau), feu Marguerite, feu Arthur, feu Madeleine (feu Roger Létourneau), feu Gemma (feu Pierre Côté), feu Laval, feu Marcel (Gisèle Taupier), feu François (feu Alice Héon), Thérèse (feu Lionel Riverin), feu Guy (Rolande Bossé), feu Jules, feu Jean (feu Monique Lemay), feu Jeannette (Jacques Fraser), feu Lucille (Normand Coulombe); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Les enfants de Laurette tiennent à remercier sincèrement le personnel du CHSLD Le Faubourg, des gens extraordinaires, qui lui ont prodigué des soins avec respect et dévotion durant ces trois dernières années et qui ont fait preuve d'une grande humanité envers sa famille lors de cette situation exceptionnelle. Ceux qui désirent témoigner de leur affection peuvent le faire en plantant un arbre en la mémoire de Laurette qui s'émerveillait devant la beauté des arbres. L'arbre de vie est un symbole des quatre saisons de la vie et de la renaissance tout en étant un signe de préservation de la Terre, cause chère pour ses petits-enfants qu'elle aimait tant. https://arbrescanada.ca/