PAQUET, André



À l'Hôpital Laval, le 30 mars 2020, à l'âge de 78 ans et 2 mois, est décédé monsieur André Paquet, époux de madame Norma Caridad Léon Velasco, fils de feu dame Adrienne Boulanger et de feu monsieur Albert Paquet. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son épouse Norma Caridad Léon Velasco; sa fille Sophie Paquet (Steve Morissette) et son fils Martin Paquet; ses petits-enfants: Stacy Morissette, Mickael Morissette et Maxim Paquet: son frère Denis Paquet (Claire Dionne): son beau-frère André Feeney (feu Pierrette Paquet) et feu Monique Paquet (feu Arthur Langlois): son beau-père Nelson Léon (feu Teresa Velasco), sa belle-sœur Nora Léon. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11 h.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles à 12 h 30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire Québec 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Québec. Téléphone: 1-888-768-6669 Courriel: info@pq.poumon.ca Site web: www.pq.poumon.ca.