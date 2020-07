LAFRANCE, Michel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er juillet 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Michel Lafrance, fils de feu dame Rita Vachon et feu monsieur Jean-Baptiste Lafrance. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Réjeanne, Lise (Denis Bédard), Hélène (Yvan Noël), Nicole (Guy Bérubé), Diane (Mario Chabot), Suzanne et feu Sylvie (Marc Bolduc); ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines, oncles et tantes sans oublier ses nombreux ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères: Jean-Claude, Jean-Marc et Daniel. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 50-190, rue Dorchester Sud, Québec (QC), G1K 5Y9, tél. : 418 657-5334, courriel : infocancer@fqc.qc.ca. Il a été confié à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.