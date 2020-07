ROUILLARD, Jean-Paul



À son domicile, le 1 juillet 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Rouillard, conjoint de madame Monique Caron, fils de feu madame Emma Bigaouette et de feu monsieur Joseph Rouillard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au Parc Commémoratif La Souvenance. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Monique, ses enfants : Jean-François (Julie), Jacquelin (Marie-Christine) Miriane; ses petits-enfants : Éliane, Iris, Flavie, Colin et Ambroise, ainsi que plusieurs neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs et amis. Nous remercions l'équipe des soins palliatifs du C.L.S.C. de Limoilou. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web :www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.