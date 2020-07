LAFRANCE, Francine



Au CHU L'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 avril 2020, à l'âge de 72 ans et 5 mois, est décédée dame Francine Lafrance, épouse de monsieur André Thibault, fille de feu dame Jeannette Plante et de feu Rosaire Lafrance. Elle demeurait à Saint-André de Neufchâtel. Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 18 juillet 2020 de 9h à 10h15.Les cendres seront déposées au Parc la Souvenance, 301 rang Sainte-Anne, Québec QC G2G 0G9, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil son époux bien- aimé André Thibault; sa fille Kathy Vachon Thibault; les enfants de son époux : Josée (Hieu), Tony (Nathalie), Claudine; ses petits-enfants : Alec, Leslie, Samuel (Vanessa), Keven, Philippe, Elric, Thomas-Fionn; ses soeurs et frère : Diane (Jules), Donald, feu Claire (Ginette Pellerin), feu Michel, Sylvie, Carole; ses belles-soeurs et beaux-frères : Jeannine (feu Raymond), Madeleine (Raymond), Jaqueline (Marcel), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines des familles Thibault, Lafrance, Ruel, Savard, ses amis de la Société des malades de St-André de Neufchâtel, plusieurs autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Fondation du CHU de Québec (CHUL, L'Hôtel-Dieu de Québec, soins palliatifs ) 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.caDes formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.