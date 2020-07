DESROSIERS, Flore (Fleurette)



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, le 27 juin dernier, à l'âge de 90 ans et 3 mois, est décédée madame Flore Desrosiers, épouse de feu Robert Thériault. Elle était la fille de feu Hector Desrosiers et de feu Marie-Anne Beaulieu. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Linda (Richard Laliberté), Brigitte et Norbert; ses petits-enfants: Karine (Philippe Marcoux), Vanessa (Mathieu Hudon), Justine (Micaël Minguy-Bédard), Yann (Sophie Cossette), Alexis (Arianne Caron-Poirier) et Noémie; ses arrière-petits-enfants: Édouard, Arthur, Hubert et Marine. Elle était la sœur de feu Camille (feu Yvon Gagnon), Ghislaine, feu Benoît (Pauline Lajoie), Jean-Eudes, Nestor (Ginette Lagacé), Raymond (Ghislaine Dumont), Francine (feu Jean-Claude Thibault) et feu Landry. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères, ses belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances dans la plus stricte intimité en raison de la pandémie actuelle auVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil (1100 Rue Bouvier, #010, Québec, QC G2K 1L9). La famille désire remercier le personnel soignant du 7e étage du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, tout particulièrement Daniel, Caroline et Candide.