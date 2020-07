GENEST, Fernande Gingras



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 juin 2020, est décédée, entourée de sa famille, madame Fernande Gingras Genest, âgée de 91 ans et 11 mois. Elle était la fille de feu Armand Gingras et de feu Bernadette Chainé. Elle était l'épouse de feu Léo Genest. Elle demeurait à St-Antoine-de-Tilly.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Jacques Séguin), Louise, Claude (Lyne Demers), Gilles (Carole Chailler), Denis (Josée Belzile); ses petits-enfants : Marco Hamel (Sophie Lamoureux), Yanick Hamel (Manon Laliberté), Catherine Genest, Martin Genest (Katherine Roy), Myriam Genest, ainsi que ses arrière-petits-enfants adorés : Olivier Hamel, Eloïse Hamel et prochainement Raphaëlle Genest. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Marcel (feu Monique Daigle), feu Georgette (feu Paul Pelland), feu Louisette (feu Paul Foley), feu Léandre (Pierrette Lafleur), Robert (Hélène Bibeau), feu Gaston, ainsi que plusieurs neveux et nièces de la famille Gingras; beaux-frères et belles-sœurs de la famille Genest : feu Germaine (feu Jules Aubin), feu Simone (feu Gérard Dubuc), feu Jeanne d'Arc (feu Dominique Lafleur), feu Yvette (feu Jean-Paul Masse), ainsi que plusieurs neveux et nièces de la famille Genest. Un merci spécial à sa bonne amie madame Estelle Fortin ainsi qu'à tout le personnel de la résidence Domaine Saint-Antoine.La famille vous accueillera sur le parvis de l'église à compter de 10h.La direction des funérailles a été confiée à la