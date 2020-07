DUCHESNEAU, Jeannette Côté



À Les Jardins du Haut-Saint-Laurent, le 25 mai 2020, à l'âge de 103 ans et 11 mois, est décédée dame Jeannette Côté, épouse de feu monsieur Armand Duchesneau, fille de feu dame Arthémise Cliche et de feu monsieur Antoine Côté. Elle demeurait autrefois à Loretteville. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléances,de 13h30 à 14h30,etLes cendres seront déposées au cimetière paroissial de Loretteville, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, sa fille Nicole (Jean-Pierre Allard); son fils Renald (Lise Besner); ses petits-enfants: Clémence (Sébastien Dufour), Simon Allard (Mireille Tremblay); ses arrière-petits-enfants: Alex, Étienne, Benjamin, Félix; ses frères: Gaston (Yvonne Boivin), Raymond (feu Dorothée Boivin); ses belles-sœurs: Françoise Duchesneau (feu Jean-Marc Lefebvre), Marie-Marthe Duchesneau (feu Roland Drand). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Didace (Simone Veilleux), Bernadette (Iréné Poulin), Aline (Wilfrid Rodrigue), Adèle (Fernand Renaud), Michel (Priscille Lafleur), Marguerite (Jean-Marc Lapointe) et ses beaux- frères et belles-sœurs: Jeanne-d'Arc Duchesneau (Anselme Genest), Stella (Albert Robitaille), Patrick (Dorothy Foster), Robert (Thérèse Carrier), Alphonse (Marie-Anna Roussin), Blanche Blondeau (Alphonse Barbeau), Antoinette Blondeau. Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du CHSLD Les Jardins du Haut-Saint-Laurent, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la recherche du vaccin pour la Covid-19 à la Fondation du CHU de Québec (recherche pour un vaccin de la covid-19), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca https://fondationduchudequebec.org/covid-19/