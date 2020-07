VÉZINA, Serge



A l'Hôpital St-François d'Assise, le 7 juillet 2020 à l'âge de 65 ans, est décédé M. Serge Vézina, conjoint de Francine Beaumont et fils de Dame Blandine Gagné (Robert Belles-Isles) et de feu M. Roger Vézina. Il laisse dans le deuil son fils Francis-Olivier (Jessica Chrétien), sa petite-fille adorée Maélie Vézina; ses sœurs et son frère: Dany, Guylaine (Alain Parent) et Harold (Marie-Hélène Lamarre); sa belle-mère Dame Gisèle Montreuil (feu M. Maurice Beaumont); ses beaux-frères de la famille Beaumont: Jean-Yves (Diane Desjardins), Luc (Sylvie Hazen) et Normand (Nathalie Noël); ses grands amis: Guy Landry, Lucette Lefebvre, Gilles Trudelle et Ginette Noël; ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation Rêve d'Enfants au : revesdenfants.ca. Pour rendre hommage à la vie de M. Vézina nous vous invitons à visiter le www.dignitequebec.com