LECLERC, Marcel



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 3 juillet 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Marcel Leclerc, époux de Denise Rowley. Il était le fils de feu Barthélemi-Ernest Leclerc et de feu Marie-Anne Côté. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: Pierre, Esther (Tom McAuley), Jean (Manon Marcoux), Judith, David; ses petits-enfants: Stéphanie (Elizabeth Naud), Marie-Laurence (Simon Marois); Samuel (Andrew Kapsa), Jonathan (Justin McAuley), Daniel (Stéphanie Malouin-Buswell), Jean-Nicolas (Julien Lepage), Rebecca (Benjamin Hibbert) Éliane, Zachary, Marc-André (Lisa Zhu), Francis (Anne-Gabrielle Dubé), Alexandra (Olivier Cauchon); ses arrière-petits-enfants de la famille Hibbert McAuley: Christian-Thomas, Alexander, Olivia. Ses sœurs et son frère: feu Eulalie (feu Alfred Saint-Hilaire), feu Ernest (feu Monique Jeanneau), feu Jeanne (feu Édouard Lépine), Laurette (feu Jean-Paul Lachance), feu Yvette (feu Léopold Frenette), Françoise, feu Gilberte (feu René Hudon); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Rowley: feu Georges (Liliane Gibert), feu Robert (feu Julienne Chalifour), feu Simonne (feu Georges Picard), feu Roland (Blanche Bélanger), Yolande (feu Marcel Caron), feu Gaby (feu Pierre-Julien Roberge), Jean-Yves (Nicole Martel), Nicole (feu Guy Bédard); ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. La famille remercie le docteur Hermes Mauricio Manrique Bello, Annie Tremblay, infirmière, ainsi que le personnel soignant du Centre d'hébergement Christ-Roi, pour leur bienveillante attention auprès de Marcel durant son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux organismes suivants: La Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3, info@societealzheimerdequebec.com, ou FAMILLE MYRIAM BETH'LÉHEM, 105, boul. La Salle, Baie-Comeau (Québec) G4Z 1R7, foyercentral@famillemyriam.org.