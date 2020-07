JULIEN, Patricia



Aux soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg, le 12 juillet 2020, à l'âge de 49 ans, est décédée dame Patricia Julien, épouse de monsieur Alain Lacombe, fille de feu dame Yolande Simard et de feu monsieur Rodrigue Julien. Elle demeurait à Lac Beauport. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 15h etElle laisse dans le deuil, outre son époux, son frère et sa sœur: Rock, Claudia (Eric Morin); ses beaux-frères et belles-sœurs: Marie- Josée Lacombe, Marise Lacombe, Raynald Lacombe, Mario Lacombe (Nathalie Gagné); son neveu Derek Morin et sa filleule Maude Morin, ainsi que plusieurs oncles et tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel médical qui a pris soin d'elle tout au long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Université Laval, 2325, rue de l'Université, local 3402, Québec (Québec) G1V 0A6, tél. : 418 656-3292 ou à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec (SLA), 5415 Paré, bureau 200, Mount Royal (Québec) H4P 1P7, tél.:(514) 725-2653 ou sans frais 1-877-725-7725, téléc.: 514-725-6184, courriel: info@sla-quebec.ca, site Internet: www.sla-quebec.ca/.