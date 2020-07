DUMAS, Jean



À la Maison Michel-Sarrazin, le 18 juin 2020, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Jean Dumas, époux de madame Sylvie Gonthier, fils de madame Denise Grenon, et de feu monsieur André Dumas (Micheline Rioux). Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François (Noémi Gendron) et Audrey; son frère et sa sœur: Martin (France Lavoie) et Mariane (Dany Martin); ses beaux-frères et belles-sœurs: Alain Gonthier, Lucie Gonthier (Serge Labbé), Pierre Gonthier (Manon Tremblay); ses beaux-parents: feu Paul Gonthier et feu Pierrette Mercier; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, ami(e)s.où la famille recevra les condoléances au sous-sol de l'église, à compter de 13 h. La famille tient à remercier l'équipe d'oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi que le personnel soignant et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, site Web : www.michel-sarrazin.ca.