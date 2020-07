GAGNON, Adrienna



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 mai 2020, à l'âge de 79 ans et 9 mois, est décédée madame Adrienna Gagnon, épouse de feu monsieur Jean-Marie Fortin, conjointe en seconde union de feu monsieur Clément Desrochers. Elle était la fille de feu madame Adrienne Malenfant et de feu monsieur Albert Gagnon. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Guillaume Gagnon), Daniel (Nathalie Demers) et Nancy (Pierre Fortin); ses petits-enfants: Jérôme, Maxime (Pascale Gagné), Christina (Raphael Bilodeau), Cindy, Maude (Maverick Turcotte) et Camille (Kevin Nolin); sa sœur Noellie (feu Almas Gaudreau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desrochers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 18 juillet 2020, de 9 h 30 à 11 h.L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice Tanguay, tél.: 418 627-5527, site web: www.fondationmauricetanguay.com.