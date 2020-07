DUSSAULT, Gemma Rochette



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 18 mai 2020, à l'âge de 98 ans et 3 mois, est décédée madame Gemma Rochette, épouse de feu monsieur Benoît Dussault, fille de feu monsieur Omer Rochette et de feu madame Alberta Béland. Elle demeurait à Donnacona. En raison des circonstances, une liturgie de la Parole se tiendra dans l'intimité de la famille auet de là, au cimetière de Neuville. Madame Rochette laisse dans le deuil ses enfants: Victorin (Odette Gaillardetz), Thérèse (Kevin O'Connel), Jacques (Sylvie Beaudry), Richard (Denise Lemoine), Rémy, Francine (Jacques Gingras), Jean-Paul (Denise Caron), feu Gilbert, feu Lynda (Michel Ouellet), Guy, Annie, Réjean et Stéphane; ses 11 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants; sa belle-soeur Denise Dussault (feu Roland Brousseau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du 1er étage du Centre d'hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués et leur attention particulière. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca