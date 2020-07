BUSSIÈRES, Jeannette Lapointe



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 8 juillet 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Jeannette Lapointe, épouse de monsieur Fernand Bussières, fille de feu madame Juliette Gagnon et de feu monsieur Delphis Lapointe. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son époux Fernand Bussières; ses enfants: Louise Bussières (Guy Légaré), Denis Bussières (Leonor Enerio), Suzanne Bussières, Jacques Bussières (Lise Potvin), Danielle Bussières (Alain Paré), Marie Bussières (Paula Gendron); ses petits-enfants: Catherine Bussières (Vincent Marquis), Wiliam Bussières (Stéphanie Lafrance), David Bussières, Cléome Poulin-Bussières, Lily Jade Poulin-Bussières, Jael Bussières, Pamela C. Bussières (Shawn Guay), Karyn C. Bussières, Ophélie Paré (Mathieu Grégoire), Joakim Paré, Camélia Paré et ses arrière-petits-enfants; sa soeur Rita Lapointe, sa belle-soeur Irma Lapointe (feu Jean-Claude Lapointe), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.Nous tenons à remercier tout le personnel de St-Jean-Eudes qui a contribué à rendre son séjour le plus agréable possible. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes inc. 6000, 3e Avenue Ouest, Québec, Québec Téléphone: 418 627-1124, poste 1201 Site web: www.chsje.qc.ca.Si vous souhaitez offrir vos condoléances, vous pourrez le faire par écrit sur le site Web de la coopérative funéraire des Deux Rives à l'adresse suivante:www.coopfuneraire2rives.com