COUËT, Yvan



À l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec, entouré de l'amour des siens, le 8 juin 2020, à l'âge de 71 ans est décédé Yvan Couët, fils de feu Paul Couët et feu Jeanne Paquet. Il demeurait à Ste-Foy. Il laisse dans le deuil ses enfants: François (Amélie Séguin-Gougeon), Marianne (Marc-Étienne Pesot) et Marie-Eva Lambert (Mathieu Gingras) ainsi que ses petits-enfants: Maël, Nadège, Florence, Mathéo, Emy et Julianne. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs: feu Roger (Jeannine Girard), Jean-Paul (Simone Mallet) Hélène et feu Denis. Il laisse également dans le deuil sa compagne Diane Dubeau, ainsi que ses neveux, nièces et amis.Vous pouvez offrir vos condoléances sur le site Web du salon (www.salonsdupuis.com).