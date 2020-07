GINGRAS, Hélène Paré



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 juillet 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Hélène Paré, épouse de monsieur André Gingras. Elle était la fille de feu monsieur Philippe Paré et de feu dame Annette Bilodeau. Elle demeurait à Beauport, autrefois de Beaupré.Que ceux et celles qui ont connu et aimé Hélène aient une pensée pour elle. Les cendres seront déposées au cimetière Les Jardins du Montagnards de Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux bien-aimé André, ses enfants: Marc (Joëlle Gaudreault) et Julie (Pascal Gallant); ses petits-enfants adorés: Amélie et Frédéric Gingras, Gabrielle et Thomas Gallant; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Jacques, Monique (André Simard), Colette (Normand Lachance), Lise (Richard St-Hilaire) et elle était la sœur de feu Clode; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Gingras: Jean-Guy (Nicole Tourigny), feu Jean-Charles (Monique Couture), Michel (Pierrette Grégoire), Ginette (René Fillion), Robert (Jocelyne Tremblay), Yves (Thérèse Duchesne), Alain (Sylvie Côté), Gaétan (Lyne Paré), Line (Marcel Bourdeau) et elle était la belle-sœur de feu Claude. Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement le docteur Nil Lefrançois et tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, secteur C-5000, pour l'attention et les bons soins apportés à Hélène. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Sillery (Québec) G1S 3G3 https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personal