ALLARD, Denis

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 mai 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Denis Allard, fils de feu monsieur Alfred Allard et de feu dame Thérèse Huot. Il demeurait à Québec, autrefois de Château-Richer.et de là au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Jean-Louis (Judith Larouche), Marc- André (Jeanne - d'Arc Tanguay), Guy (Nicole Leclerc), feu Eliane (feu Guy Morissette), Claude (Françoise Belley), Doris (Jean Boulay), Catherine (Fernand Filion), Raymond (Brigitte Caron) et Florian (Sylvie Cantin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et un très bon ami Arthur Cauchon. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1010 ave. belvédère, bureau 214, Québec QC G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca . La direction des funérailles a été confiée à la