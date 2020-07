PAGEAU, Véronique



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 11 juillet 2020 à l'âge de 86 ans et 2 mois est décédée madame Véronique Pageau, épouse bien-aimée de feu Raymond Brindamour. Elle était la fille de feu Henri Pageau et de feu Marie Anna Villeneuve. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole, feu Denis, Yvan (Anne Potvin); sa petite-fille adorée Annie (Philippe Thiffault); ses frères et sœurs: feu Léopold (Réjeanne Roy), feu Yvonne (feu Laurent Boucher), Mariette (feu Edgar Boucher), feu Georges-Henri (feu Paulette Vallée), Uldéric (feu Carmelle Bédard), Denise (Jean-Marc Garneau), feu Victorien, feu Yvon (feu Louise Bernard) et feu Jean-Guy; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brindamour: feu Cécile (feu Germain Durocher), feu Antoine (feu Denise Dionne), feu Irène (feu Albert Hudon), feu Gaston (Ghyslaine Dionne), Lionel, Claude (Jeannette Savard), Jean-Marie (Nicole Landry), Claudette (Claude Huot), feu Raymonde, Murielle (Cécil Ouellet), Suzanne (Michel Lemieux), plusieurs neveux, nièces et ami(e)s, ainsi que ses fidèles voisins monsieur et madame René et Nicole Ferland. La famille recevra les condoléances aude 12h30 à 13h30.L'église ne peut accueillir plus de 50 personnes alors nous priorisons la famille et les ami(e)s proches. Notez bien que le port du masque est aussi obligatoire à l'église. En cette période exigeante pour le personnel, la famille désire remercier tout spécialement le personnel du 3e étages du CHSLD Champlain des Montagnes pour leurs bons soins, leur écoute, leur respect et leur côté humain envers leurs résidents et leurs familles. Si vous le désirez, un don à la mémoire de madame Véronique Pageau peut être effectué au Monastère des Augustines. Votre don sera dédié aux soignants et proches aidants qui ont besoin d'un séjour de répit au Monastère pour reprendre leurs souffles et se ressourcer. https://www.jedonneenligne.org/lemonasteredesaugustines/DM/ Adresse postale :Monastère Des Augustines, 77, rue des Remparts, Québec, (Québec) G1R 0C3. Vos messages de condoléances peuvent être laissé sur notre site web au lien suivant; https://www.dignitymemorial.com/fr-ca/funeral-homes/quebec-qc/complexe-funeraire-sylvio-marceau/3176