TANGUAY

Marie-de-Lourdes Mercier



À sa résidence, le jeudi 9 juillet 2020, est décédée à l'âge de 91 ans et 4 mois, madame Marie-de-Lourdes Mercier, épouse de feu monsieur Hervé Tanguay. Elle était la fille de feu Jean-Louis Mercier et de feu Yvonne Lemieux. Elle demeurait à Sainte-Sabine de Bellechasse. Madame Marie-de-Lourdes Mercier sera exposée à la:le vendredi 17 juillet de 19h à 21h30 et le samedi 18 juillet de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Francine Bond), Yolaine (Michel Laurent), Berthe, François " Boon " (Linda Fournier), Anne (feu Dédé Côté, Jean Blanchet), Louis-Marie " Tilou " (Nancy Bédard) et Luce (David Lesellier) ; ses petits-enfants: Sébastien, Francis, Nicolas et Jolyanne Tanguay, Jean-Christophe, Caroline et Elizabeth Laurent, Éloïse et Maude Lapointe, Samuel et François Côté, Audrey Lapointe, Antoine Leblond et Zacharie Lesellier. Elle était la sœur de: Gérard Magella (Liliane Blais), Cécilia (Roland Chabot), Bernard (Réjeanne Goulet), Marius (Jacqueline Chabot), Jean-Paul (Judith Lamontagne), feu Gilles (Ginette L'Italien), Anne-Marie, Jacques (Diane Pouliot) et Yves (Nicole Morin). De la famille Tanguay, elle était la belle-fille de feu Philibert Tanguay (feu Amanda Leblanc) et la belle-sœur de: feu Gaudias, feu Donat, feu Amédée, feu Elmeria, feu Robert, feu Jeanne (feu Robert Roy), feu Sylvio (feu Aurore Lamontagne) et feu Gabrielle (feu Tancrède Bizier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel des soins à domicile pour les bons soins prodigués à notre mère. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Kateri-Tékakwhita (pour la communauté de Sainte-Sabine), 195, 2e Avenue, Lac- Etchemin (Québec) G0R 1S0. Formulaires disponibles au salon.