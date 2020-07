DESPRÉS, Robert



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 8 juillet 2020, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédé monsieur Robert Després, époux de madame Henriette Morin, fils de feu madame Anna Marie Beaudoin et de feu monsieur Laurent Couillard Després. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule jeudi 23 juillet 2020, de 13 h 30 à 16 h 30. Les cendres seront inhumées au cimetière de Montmagny à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Henriette Morin, ses enfants: Hellen (feu Marcel Allard), Josée (Douglas Knight) et Denise (Jacques Verreault); ses petits-enfants: Gabrielle (Sébastien Stankunas), Elliott (Vivianna Ramirez Caballos), Cloé (Alpert Alvarez) et Gregory; ses arrière-petits-enfants: Julia et Liam; sa sœur Thérèse (Jules Marois) et son frère Roger (Marie-Laure Boulet); sa belle-sœur Corinthe Morin (feu Léandre Gaumond) et ses neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel de l'unité de gériatrie et des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc Téléphone: 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.