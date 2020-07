ROY, Gilles



À son domicile, le 30 juin 2020, à l'âge de 71 ans et 5 mois, est décédé monsieur Gilles Roy, fils de feu madame Bernadette Roy et de feu monsieur Émilien Roy. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles-Borromée. Il était le frère de : Francine (Jacques Métayer), Doris, feu Nicole (Marc-André Carreau), Luc (Ginette Paradis), feu Yvan (France Grenier) et Daniel (Linda Gendron). Il laisse dans le deuil son amie Michelle Boutet, ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.