LANGLOIS, Clément



Au Centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes, le 24 mars 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Clément Langlois, époux de dame Dolorès Simard. Il demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans.et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Diane (Simon Payeur), André, Denis (Jane Rouillard), Alain (Nathalie Simard) et Mario (Josée Fortin); ses 12 petits-enfants et ses 12 arrière- petits-enfants; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Adrien (Lucie Tremblay), Jacqueline (feu Joseph Mercier), Yolande (Benoît Therrien), Mariette (Jean-Paul Asselin), Marcel (Thérèse Roy), Benoît (Agathe Théberge), Yvette (feu Alphonse Roy, Marc Champagne), Pierrette (Philippe Bolduc) et Micheline (Gilles Vermette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à toute l'équipe du Dr Hamel de l'Hôpital St-François d'Assise ainsi qu'au personnel du 7e étage du Centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes pour leur compassion et leur dévouement.