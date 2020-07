FERLAND VACHON, Pauline



Au CHSLD Pavillon Bellevue de Lévis, le 4 juillet 2020 à l'âge de 94 ans est décédée Mme Pauline Ferland, fille de feu Joseph Ferland et de feu Eva Côté et épouse de feu Auguste Vachon. Elle demeurait à Lévis (secteur Saint-Romuald). Mme Ferland laisse dans le deuil ses enfants: Aline, Jean-Pierre (Renée Bock), Suzanne; ses petits-enfants: Mélanie (Jacques), Nathalie (Maxime), Rock (Stéphanie); ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Yvette, feu Marguerite, feu Noëlla, feu Henri (feu Jeanne Bussières), feu Joseph (feu Jeanne D'Arc Plante), feu Rose-Eva (feu Alfred Couture), feu Lucille (feu Marcel Joncas), feu Jean-Paul (feu Cécile Genest), feu Jeannine (feu Roméo Morin), feu Marc-André (feu Hortense Picard), feu Louisette (feu Claude Rochon), Michel (Denise Bisson). Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du CHSLD Pavillon Bellevue de Lévis pour les bons soins prodigués et pour toute l'attention portée à notre mère. Selon ses volontés, il n'y aura aucune cérémonie.