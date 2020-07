Brésil: plus de 2 millions de contaminations du coronavirus

Le Brésil a franchi jeudi le cap des deux millions de contaminations au nouveau coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé, après avoir enregistré 45 403 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Plus de quatre mois après le premier décès dû à la COVID-19, le plus grand pays d'Amérique latine comptait officiellement 2 012 151 contaminations et 76 688 morts, des bilans qui font de ce pays celui où le coronavirus tue le plus au monde, derrière les États-Unis.

Plus de détails suivront...