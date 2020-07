ROBITAILLE, Jean



À la plage de Shannon le 10 juillet dernier à l'âge de 61 ans est décédé monsieur Jean Robitaille. Il était le fils de feu Jean-Paul Robitaille et de feu Marie-Claire Roy.Il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: France (Julien Thibodeau), André (Lise Ouellet) et Louise (André Benoît); ses neveux et nièces: Nicolas, Julie, Stéphanie, Martine et Olivier; ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléancesdès 17h.La famille désire remercier Dre Khima de la Cité médicale de Charlesbourg et Dre Langlois de l'unité de neurologie de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Parkinson de Québec (245, rue Soumande, bureau 218 (Les Halles Fleur-de-Lys) Québec, Qc, G1M 3H6). Pour rendre hommage à M. Robitaille, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com