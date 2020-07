BERNIER, Lilya



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 mai 2020, à l'âge de 78 ans et 10 mois, est décédée madame Lilya Bernier, épouse de feu monsieur Michel Tremblay, fille de feu madame Cécile-Anna Emond et de feu monsieur Théodore Bernier. Elle demeurait à Québec.Elle Laisse dans le deuil son fils Daniel; sa fille feu Guylaine (Eric Tessier; ses sœurs: Dorice (feu Yvon Sergerie), feu Orietta (Guy Sergerie et sa conjointe Denise Girard), Jocelyne (Raymond Munger), Pauline (Jean-Marc Tremblay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Laterrière. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus et de la résidence Myriade pour les bons soins prodigués.