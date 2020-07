LESSARD, Joseph



À l'Hôpital Général de Québec, le 15 juin 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Joseph Lessard. Né à Lac-Drolet le 8 mars 1931, il était le fils de feu monsieur Alphée Lessard et feu dame Yvonne Provost. Il demeurait à Québec.Les cendres seront mises en terre au Cimetière Villeneuve en toute intimité. Il laisse dans le deuil ses fils : Benoit (Isabelle Legault) et Yves Lessard (Peggy Lacasse); ses petits-enfants : Megan, Naomie, Joanny (Mike Coudé), Justin, Rosalie, Gabriel ; son arrière-petit-fils Milan Coudé; ses sœurs : Hélène Lessard Beauchesne, Suzanne Lessard Couture, Murielle Lessard Laplante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale (FAIS) (Hôpital Général de Québec), Site : www.fondationfais.org, tél. : 418-691-0766.