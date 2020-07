Chance inespérée pour les jeunes

Le conservateur en moi n’est pas chaud à l’idée de regarder du hockey en été. La saison de la Ligue nationale se termine déjà assez tard comme ça, en juin. Mais ainsi vont les choses dans la Ligue nationale de hockey en vertu du contrat de télévision la liant au réseau NBC.

Ce sont les Amaricains qui mènent même si les cotes d’écoute peinaient encore à atteindre les six millions de téléspectateurs aux États-Unis lors de la finale entre les Blues et les Bruins, l’an dernier.

Qu’est-ce que ce sera lorsque la LNH aura à rivaliser avec le baseball, le basketball et le football en août et septembre?

Qu’à cela ne tienne, ce n’est pas la première préoccupation des propriétaires. Avec un manque à gagner estimé à 1,1 milliard depuis la suspension des activités, c’est une compensation de 400 à 500 millions $ qui entrera dans les coffres si le tournoi de relance peut être disputé dans son entièreté.

Un motif pour regarder

Mon intérêt prendra probablement le dessus lorsque s’activera la ronde de qualification, Canadien oblige. Mais je ne suis pas sûr de rester devant mon téléviseur quand le Tricolore ne sera plus de la partie.

Marc Bergevin n’avait pas prévu que son équipe aurait une chance de s’affranchir lorsqu’il a échangé Ilya Kovalchuk, Nate Thompson, Marco Scandella et Nick Cousins.

Les chances que le Canadien élimine les Penguins en ronde de qualification avec ces quatre joueurs dans la formation auraient-elles été plus grandes?

Pense pas.

Le Tricolore pourrait-il jouer un tour aux Penguins avec la troupe qui se présentera à Toronto ?

Rien de moins sûr là non plus. Mais ce sera intéressant de suivre Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi. Jake Evans pourrait aussi avoir la chance de démontrer son savoir-faire.

Enfin, il n’est pas dit que Noah Juulsen, Cale Fleury et Ryan Poehling ne pourraient pas obtenir du temps de jeu.

C’est logique de penser que les jeunes ne feront pas le poids contre les expérimentés Penguins. Mais ils obtiennent une chance inespérée. Ils n’ont rien à perdre.

C’est la beauté de l’affaire si on cherche du positif dans ce tournoi qui n’aura rien à voir avec la normalité. Les circonstances s’y prêtent.

Aussi bien perdre avec des jeunes loups qui formeront les équipes de demain qu’avec des vétérans qui ne faisaient que passer.

Dommage pour Romanov

C’est dommage qu’Alexander Romanov ne soit pas admissible pour jouer. Sans dire qu’il aurait fait une différence, on l’aurait probablement remarqué.

Le jeune a du chien. Il n’a pas froid aux yeux et se défonce sur la patinoire. Il a fait belle figure aux deux derniers Championnats du monde de hockey junior.

Il sera intéressant, par ailleurs, de revoir Jonathan Drouin. Lorsque la pause a été décrétée, il n’était pas le joueur que l’on voyait avant qu’il ne subisse une opération à un poignet en décembre. Il était ennuyé, en plus, par une blessure à une cheville.

Après quatre mois de répit, il doit être en pleine forme. Il n’a pas d’excuses. À lui de foncer !

Le danger de l’affaire

Je vous entends dire : « Hé! de Foy, souhaites-tu une victoire du Canadien? Nous autres, on veut avoir une chance de repêcher Lafrenière. »

Je pense comme ceux qui préféreraient que le Tricolore obtienne une chance de tirer le billet gagnant à la loterie Lafrenière.

Mais parce que les équipes seront appelées à jouer dans des conditions particulières, on pourrait avoir des surprises dans ce tournoi.

Par contre, il ne faudrait pas qu’une équipe comme les Bruins, les Capitals, le Lightning, les Penguins, les Blues, l’Avalanche, les Golden Knights ou les Oilers se retrouvent avec le premier choix au repêchage.

Marc Bergevin a beau dire que son équipe ira à Toronto pour gagner, je ne pense pas qu’il apprécierait voir Lafrenière débarquer à Boston, Tampa Bay, Washington, Pittsburgh, Philadelphie ou, pire encore, à Toronto !