Comment me faire aimer de ma collègue de travail ?

Je travaille depuis cinq ans dans un domaine que j’éviterai de nommer pour ne pas être identifiée. Vu mes compétences, j’ai vite monté les échelons pour me retrouver à diriger des personnes plus âgées qui œuvrent dans ce milieu depuis pas mal plus longtemps que moi.

Mes relations avec l’ensemble de mes collègues de travail sont bonnes. Et même si la plupart sont plus âgées que moi, elles ne me donnent pas le sentiment que je suis une usurpatrice qui n’a pas eu à gagner ses galons pour progresser. Il y en a quand même une cependant qui ne semble pas m’aimer particulièrement.

Tu vas peut-être penser que j’exagère, mais la fille en question ne me regarde jamais dans les yeux quand elle me parle ou quand je lui parle. Je ne sais pas trop comment t’exprimer ça, mais on dirait qu’elle me regarde au-delà de mon visage. Comme je conserve de mon enfance une directive parentale qui nous obligeait, nous les enfants, à être francs et à regarder les adultes dans les yeux pour répondre, le comportement de cette personne me dérange beaucoup.

J’ai tâté le pouls autour pour savoir ce qu’en pensent les autres, et il semble qu’elle ait approximativement la même attitude avec tout le monde, quoique de façon un peu plus marquée avec moi, qui suis sa supérieure hiérarchique. Je n’aime pas ça me sentir rejetée, mais en même temps je ne peux pas lui révéler d’emblée mon malaise pour risquer de me la mettre à dos. Pas plus que je n’ai envie d’en parler aux ressources humaines qui pourraient voir là une faille de ma part. Y aurait-il une façon de faire pour qu’elle comprenne qu’elle n’a pas à se cacher de moi ?

Une qui veut bien faire

Je vous inciterais à demeurer calme devant un tel comportement. On vous a certainement déjà dit que les personnes timides ont souvent beaucoup de mal à regarder les gens dans les yeux, et qu’au lieu de regarder ailleurs, il leur était suggéré d’adopter l’attitude suivante : fixer un point entre les yeux de leur interlocuteur pour lui donner l’illusion de le regarder bien en face.

C’est probablement cette façon de faire que votre collègue a adoptée. Continuez à lui manifester de l’empathie et à être chaleureuse. Le temps et votre bonne attitude finiront certainement par avoir raison de ses réserves à votre endroit.