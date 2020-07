Début de saison réussi dans la LBJEQ

Malgré la distanciation sociale à respecter, il y a du talent au pied carré en ce début de saison dans la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ).

Un saut au stade Denis Boucher, à Lachine, lors de la soirée d’ouverture de mercredi a notamment permis de voir à l’oeuvre le lanceur Zachary Gagnon, des Guerriers de Granby, de même que l’artilleur Conor Angel et le receveur Archer Brookman, des Cardinals de LaSalle.

Gagnon et les Guerriers l’ont emporté 3 à 0, mais au-delà du résultat, il faisait bon pour un peu tout le monde - joueurs, entraîneurs, arbitres et spectateurs - d’enfin renouer avec le sport dans le cadre d’un match officiel. Parallèlement, d’autres parties de la LBJEQ se tenaient à Saint-Eustache et au Saguenay. Bref, la pandémie de COVID-19 a retardé le début de la saison et des mesures sanitaires sont imposées, mais les activités sont bel et bien relancées.

«Jouer au baseball, c’est jouer au baseball. Peu importe où tu es, on passe du bon temps», a simplement résumé Brookman, un produit des Buckeyes de l’Université Ohio State, qui a fait écarquiller bien des yeux avec un puissant relais au deuxième but pour épingler un adversaire en tentative de vol en sixième manche.

Dominick Gravel/Agence QMI

«Juste avec l’ambiance en arrivant au parc, on sentait qu’il y avait quelque chose de différent et d’embarquer sur le terrain pour un match de saison régulière, ça n’a pas de prix», a pour sa part indiqué Gagnon, un jeune lanceur originaire de Sainte-Julie, qui a pour sa part obtenu une bourse d’études pour se joindre à l’Université Tarleton State, au Texas, cet automne.

Pour les jeunes

Visiblement fier de ses joueurs, l’entraîneur-chef des Guerriers Denis Lamontagne est peut-être celui qui a le mieux résumé la situation.

«Mon inquiétude avec tout ce qui s’est passé avec le virus, ça concernait les jeunes, a affirmé Lamontagne. On a parlé des enfants de la maternelle et on a parlé des aînés, mais on semblait toujours oublier les ados qui, eux, ont besoin de s’extérioriser et de bouger. Je les ai trouvés bons de respecter le confinement. J’avais hâte qu’on sorte dehors.»

Avant même le début du match, le directeur général des Cardinals, Milton Lopez, semblait quant à lui fébrile et nerveux. Au-delà d’un victoire de son équipe, il voulait s’assurer que tout se passe bien, sur le terrain comme à l’extérieur.

«On a des règles assez précises qui proviennent de la ligue et des responsables de la santé publique. On a mis tout ça en branle du mieux qu’on peut. On compte sur la collaboration des joueurs et des spectateurs. Notre but, c’est de tout faire pour que les jeunes puissent embarquer sur le terrain de balle en toute sécurité», a dit Lopez.

Des mesures à respecter

Pour contibuer au respect des règles, l’organisation de LaSalle a notamment dû acheter des bouteilles de gel antiseptique, mais aussi des dizaines de chaises pliantes pour les joueurs des deux équipes. Afin de se soumettre à la distanciation de deux mètres, seulement cinq joueurs par club ont accès à l’abri de leur équipe au stade Denis Boucher qui, cet été, est utilisé par les Cardinals en raison de rénovations au stade Éloi-Viau, à LaSalle.

Une minute de silence a été observée pour les victimes de la COVID-19 avant le début de la rencontre, puis de nombreux messages de sensibilisation ont été faits par l’annonceur-maison pendant la partie.

Dominick Gravel/Agence QMI

«C’est super important de respecter les règles si on veut continuer à jouer», a conclu Gagnon, au terme de sa belle performance au monticule, lui qui n’a alloué aucun point en six manches.

Clin d’oeil à Denis Boucher

Le lanceur Conor Angel, qui fait partie des plus beaux espoirs du Québec, a vécu un moment spécial, mercredi soir, en se retrouvant sur le monticule du stade Denis Boucher, à Lachine.

Dominick Gravel/Agence QMI

«C’est la première fois que je jouais ici depuis que le stade a été renommé en l’honneur de Denis Boucher, a mentionné l’artilleur de 20 ans, qui évolue avec les Cardinals de LaSalle. C’était un peu spécial car je le connais très bien, il m’a déjà entraîné et j’ai participé à différents camps avec lui.»

Boucher, qui a notamment porté les couleurs des Expos de Montréal en 1993 et 1994, était d’ailleurs sur place pour observer Angel. Les deux ont ainsi pu échanger quelques mots aux abords de ce terrain rebaptisé en 2017.

Pas d’arbitre derrière le marbre

Angel, qui fréquente l’Université de la Louisiane à Lafayette durant l’année scolaire, a apprécié son match malgré une défaite des siens et les différentes mesures sanitaires en vigueur. En quatre manches, il a concédé un seul point, non mérité, en raison d’une erreur en défensive.

«Le plus bizarre avec les règles entourant la COVID-19, c’est possiblement de ne pas pouvoir être avec tous ses coéquipiers dans l’abri des joueurs, a-t-il noté, peu dérangé par l’absence d’un officiel derrière le marbre. Au monticule, je préfère quasiment avoir l’arbitre derrière moi. Il est plus près si je veux m’ajuster et lui demander où était un lancer qui, selon lui, n’a pas atteint la zone des prises.

Un calendrier condensé

Avec un début de saison retardé par la pandémie de COVID-19, les jeunes joueurs de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ) verront beaucoup d’action au cours des prochaines semaines.

À titre d’exemple, les Orioles de Montréal, qui prévoyaient disputer leur match d’ouverture face aux Pirates de Laval jeudi soir au stade Gary-Carter, entament la saison avec sept parties en 10 jours.

Les 12 formations actuelles de la LBJEQ doivent jouer un total de 21 matchs en saison régulière pour chaque équipe de la section Financière Sun Life et de 22 pour les clubs des deux autres sections (La Cage–Brasserie sportive et Rawlings).

Les séries commenceront logiquement vers la fin du mois d’août. En raison du retrait des Tyrans de Gatineau, toutes les équipes participeront aux éliminatoires. Les deux premières rondes se dérouleront à l'intérieur des trois sections afin de déterminer les trois champions de division. Par la suite, un tournoi à la ronde se tiendra sur un week-end et permettra de déterminer les deux finalistes. L’ultime duel sera disputé selon un format 3 de 5.