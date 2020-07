Des séjours cauchemardesques à l’hôpital

Confusion, hallucinations, agitation : le séjour aux soins intensifs s’apparente à un cauchemar pour de nombreux patients atteints de la COVID-19.

Aux États-Unis, une étude préliminaire portant sur 144 personnes qui étaient hospitalisées dans des centres médicaux de l’Indiana pour des infections sévères au nouveau coronavirus révèle que près de trois patients sur quatre ont souffert d’un état confusionnel aigu.

Cet état, qui donne parfois lieu à des hallucinations terrifiantes, durait en moyenne une semaine et était plus susceptible de se produire chez les individus branchés sur un respirateur artificiel. En France, dans le cadre d’une autre étude portant sur 40 patients hospitalisés à Strasbourg, deux individus sur trois ont aussi vécu ce syndrome.

Tous les âges

L’état confusionnel aigu pendant l’hospitalisation est une condition qui est connue des médecins depuis longtemps, particulièrement ceux travaillant aux soins intensifs.

Il a plusieurs causes. Ce peut être un symptôme de la maladie dont souffre le patient, mais aussi le résultat de la médication ou de la sédation qu’on lui donne, d’un problème cognitif préexistant ou d’une combinaison de ces facteurs.

On le reconnaît par des manifestations comme une perturbation de l’état de conscience, de l’inattention, ou encore une désorganisation de la pensée.

Dans des recherches précédentes, ce phénomène a été associé avec des hospitalisations plus longues et un risque de mortalité plus important.

Alors qu’on le voyait surtout chez les personnes âgées, il se verrait, depuis le début de la pandémie, plus fréquemment dans les hôpitaux, et toucherait des patients de tous les âges, même sans problème cognitif préalable.

Dans l’étude américaine susmentionnée, qui n’a encore été évaluée par des pairs, la moyenne d’âge des patients qui ont connu un état confusionnel était de 58 ans et 30 % d’entre eux avaient entre 18 et 49 ans.

Plusieurs ingrédients

Selon des experts consultés par le New York Times, la pandémie de coronavirus réunit tous les ingrédients qui sont susceptibles de causer les états confusionnels : les patients gravement atteints sont souvent placés sur des respirateurs artificiels, traités avec des sédatifs lourds et parfois immobilisés.

Le manque de sommeil et les interactions sociales limitées sont d’autres facteurs.

À la mi-mai, une analyse menée par le University College de Londres, à partir de données et de recherches existantes sur le SARS-CoV-2 et d’autres coronavirus, avançait quant à elle qu’une personne sur quatre hospitalisées pour la COVID-19 expérimenterait un état confusionnel.

— Avec l’Agence QMI