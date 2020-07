SIMARD, Marco



Accidentellement le 2 juillet 2020, à l'âge de 55 ans, est décédé monsieur Marco Simard, conjoint de madame Nancy Gagnon. Il demeurait à Québec. Il était le fils de feu Harmel Simard et de Monique Bernier, Outre son amoureuse Nancy (qu'il appelait affectueusement sa Tataouine d'amour), sa mère Monique Bernier, il laisse dans le deuil ses sœurs: France (Jean-Claude Paquet), Suzie (Michel Lavoie), Guylaine (Yvan Chappuis), Johanne (Jean-Guy Messervier), Linda (Rémi Dulong) et Ruth (Andrew Good); ses oncles et tantes, cousins, cousines, neveux et nièces, filleule, filleul, arrière-petits-neveux et nièces, ainsi que ses grands amis: Guy Grondin, Claude Bilodeau, Christian Painchaud, Simon Guay, et Raphael son neveu et ami, ainsi que ses collègues de l'entreprise Fujitsu avec qui il a eu le bonheur de travailler pendant 34 ans. Les derniers et non les moindre, ses petits chiens Kiki et Lucky qu'il affectionnait particulièrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/faire-un-don/La famille vous accueillera aule vendredi 17 juillet 2020 de 18h à 21h etde 10h à 12h.