SAVOIE, Roger



À la résidence La Beauportoise, le 8 mars 2020, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédé monsieur Roger Savoie. Il est le fils de feu madame Blanche Landry et de feu monsieur Arthur Savoie. Il était natif de Saint-Sylvestre et demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres au :de 12h à 13h45.Il laisse dans le deuil sa femme, Laurence Rioux; ses enfants : Serge (Isabelle Bujold), Martin (Nancy Paquet) et Isabelle (Jose Herrera); ses petits-enfants : Philippe, Nicolas, Raphaël, Roxane, Inès. Il était le frère et le beau-frère de feu Blandine (feu Bernard Nadeau), feu Maurice (feu Laurette Turcotte), feu Roch, feu Jean-Charles (Simone Rousseau), feu Paul-Arthur (Solange Lavigne), feu Monique (André Flamand), feu Gisèle (feu Alexandre Pageau), feu Yvan (Lucille Bergeron), Colette (feu Neil Belcourt), feu Madeleine et feu Ghislaine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rioux: Raymond (Fabienne Coulombe), feu Lucien (Colette Dionne), feu Jean-Guy, Carmen (Michel Coulombe), Denis (feu Olivette Michaud)(Gaëtane Berger), Cécile (Raynald Bélanger), Marcel (Denise Cimon) et Léonard. Il sera aussi regretté par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la résidence " La Beauportoise " pour tous les bons soins apportés à Roger durant la dernière année et un merci spécial au Dr Marie-Josée Latouche. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3, Tél : (418) 527-4294,Pour renseignements: