FORTIN, Alphonse



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Alphonse Fortin à la suite d'une longue bataille contre la maladie de Parkinson, le 24 mars 2020, à l'âge de 78 ans. Il était l'époux de madame Nicole Côté, fils de feu Anne-Marie Cimon et de feu Noël Yvon Fortin. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés: Frédéric (France Michaud, son fils Miguel Fitzback), Isabelle (Pierre LeBlanc), Caroline (Michel Boutin) et Louis-François (Mélanie Fortin); ses petits-enfants: Claudianne (Mathieu Landry), Audrey-Ann (Philippe Desroches), Olivier (Brynn Nash), Jérôme (Coralie Lemieux), Maya et Mathis (leur mère Manon Boutin) et son arrière-petit-fils Roméo. Il laisse également dans le deuil son frère et ses sœurs: Georges-Noël (Denise Fortin), Lise (Jean Thibault), Geneviève (Hervé Pouts) et Suzanne (Jorge Armijo); ses belles-sœurs: Suzanne Côté (André Pelletier) et Hélène Côté; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Fortin, Cimon et Hammond et Roy. La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 13h30 à 15h30.La mise en terre des cendres se fera au Cimetière de Saint-Fabien de Rimouski à une date ultérieure. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement d'Assise, en particulier France Lessard, infirmière pour les bons soins reçus. Les remerciements et l'appréciation sont également pour le personnel du CHSLD Saint-Augustin J5000 de l'Institut universitaire en santé mentale de la Capitale nationale pour les très bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, téléphone: 418 527-0075, www.prqca.ca.